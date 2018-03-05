Лоран Косьельни: "Трудно сказать, насколько виноват Венгер, а насколько - игроки"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни затрудняется ответить, кто больше виноват в неудачных результатах команды - главный тренер Арсен Венгер или игроки. Во время матча 29-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:2) некоторые болельщики использовали кричалку с просьбой уволить наставника команды.

– У игроков есть ответственность, мы должны быть вместе. Трудно сказать, кто больше виноват – тренер или футболисты, – цитирует BBC Косьельни. – Тренер пытается сделать лучшее для команды. Он здесь работает 20 лет, так что он любит "Арсенал".