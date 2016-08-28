Лоран Косьельни: "Сегодня "Арсеналу" было крайне важно победить"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни после победы над "Уотфордом" (3:1) в матче 3-го тура премьер-лиги подчеркнул, что второй тайм для "канониров" сложился сложнее, чем первый. Косьельни отметил важность победы перед перерывом на матчи сборных команд.

- Сегодня было крайне важно победить, - цитирует ВВС Косьельни. - На прошлой неделе нам удалось выиграть, и сегодня нам нужно было продлить победную серию, закрепить ее до перерыва на матчи сборных. Первый тайм прошел великолепно, мы забили трижды и хорошо оборонялись. Во второй половине стало чуть сложнее, но, в конце концов, мы взяли необходимые три очка.