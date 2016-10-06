Лоран Косьельни: "Погба будет прогрессировать, если оставить его в покое"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни и сборной Франции уверен, что хавбек Поль Погба, находится под давлением из-за перехода в "Манчестер Юнайтед". Он уверен, что полузащитник сможет демонстрировать лучшую игру, если общественность оставит его в покое.

- Все требуют от Погба многого из-за статуса и стоимости его перехода, - приводит Goal.com слова Косьельни. - Он сможет прогрессировать, если мы оставим его в покое.

Напомним, во время летнего трансферного окна 23-летний француз перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнатйед", который заплатил за игрока 105 миллионов евро.