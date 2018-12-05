15:09 | Футбол — Англия

Лоран Косьельни не сыграет в сегодняшнем матче "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед"

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Французский защитник лондонского "Арсенала"  Лоран Косьельни не выйдет на поле в составе своей команды в сегодняшнем поединке 15-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба. 

33-летний игрок завершает свою реабилитацию после разрыва ахиллового сухожилия, полученного по ходу прошлого сезона. Вчера он уже сыграл за молодежную команду "канониров", но к игре с "красными дьяволами" он не готов. Сообщается, что Унаи Эмери оценит его состояние перед субботним матчем с "Хаддерсфилдом" и решит, выпускать игрока на поле или нет. 

Встреча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" начнется сегодня, в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую текстовую трансляцию матча.

 

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