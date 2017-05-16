Лоран Косьельни: "Каждый день до конца карьеры мне придется работать над ахиловым сухожилием"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни заявил, что до конца карьеры ему необходимо будет проходить процедуры в связи с травмой, полученной в октябре 2014 года в матче за сборную Франции. У 31-летнего француза был выявлен хронический тендинит ахиллова сухожилия.

- Знаю всю сложность травмы, потому что мне придется работать над ней каждый день, - цитирует L'Equipe Косьельни. - Каждое утро я принимаю лекарства для моего ахиллово сухожилия, и знаю, что это мне нужно, чтобы провести остаток карьеры. Каждый день я прохожу процедуры, и все хорошо, но иногда становится тяжело, когда "Арсенал" играет каждые три дня. Мне приходится хорошо восстанавливаться. Это не сложно, но приходится быть осторожным, потому что если перестать делать собственную программу упражнений в течение одной или двух недель, то проблема вернется.