Лоран Косьельни: "Каждый день до конца карьеры мне придется работать над ахилловым сухожилием"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни заявил, что до конца карьеры ему необходимо будет проходить процедуры в связи с травмой, полученной в октябре 2014 года в матче за сборную Франции. У 31-летнего француза был выявлен хронический тендинит ахиллова сухожилия.

- Знаю всю сложность травмы, потому что мне придется работать над ней каждый день, - цитирует L'Equipe Косьельни. - Каждое утро я принимаю лекарства для моего ахиллова сухожилия и знаю, что это мне нужно, чтобы провести остаток карьеры. Каждый день я прохожу процедуры, и все хорошо, но иногда становится тяжело, когда "Арсенал" играет каждые три дня. Мне приходится хорошо восстанавливаться. Это несложно, но приходится быть осторожным, потому что если перестать делать собственную программу упражнений в течение одной или двух недель, то проблема вернется.