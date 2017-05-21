Лоран Косьельни: "Хочу оставаться в "Арсенале" до конца контракта"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни выразил надежду, что ему удастся отработать свой контракт с клубом до конца. Француз имеет соглашение с "канонирами" до 2020 года, но его связывали с интересом "Марселя".

– До перехода в "Арсенал" я не задерживался в клубах дольше, чем на два года, – цитирует SFR Косьельни. – А тут я заканчиваю свой седьмой сезон. Это очень важно и для моей жизни вне футбола. У меня уже крепкие связи с этой страной, с этим городом. Тут родились мои дети, и я чувствую себя в Англии хорошо. Мне комфортно в клубе. Было бы здорово оставаться в "Арсенале" до конца контракта.