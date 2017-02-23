Лоран Косьельни: "Хочу, чтобы Венгер продлил контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни подчеркнул, что обязан своей карьерой главному тренеру лондонцев Арсену Венгеру. 31-летний француз надеется, что специалист продлит контракт с "канонирами". Действующее соглашение Венгера с "Арсеналом" истекает по окончании этого сезона.

- Мне хочется, чтобы Венгер продлил контракт с "Арсеналом", - приводит L'Equipe слова Косьельни. - Я работаю под его руководством семь лет, он дал мне возможность прийти в лондонский клуб. Работая с ним, я вырос как игрок и человек. Я обязан ему своей карьерой.