Лоран Косьельни: "До сих пор не знаю, коснулся ли мяча рукой"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни отметил, что до сих пор не знает, забил ли он рукой свой гол на 93-й минуте матча 7-го тура премьер-лиги с "Бернли" (1:0). По его словам, решение арбитра нужно уважать.



– Я попробовал пробить правой ногой, а потом не видел, куда пошел мяч, – цитирует Косьельни Sky Sports. - Так что до сих пор не знаю, коснулся ли мяча рукой. Судья в любом случае засчитал гол, и нужно уважать это решение. Игра была сложной. Мы старались выиграть и были вознаграждены за это в конце.