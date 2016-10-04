09:41 | ФУТБОЛ — Англия

Лоран Косьельни: "До сих пор не знаю, коснулся ли мяча рукой"

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Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни отметил, что до сих пор не знает, забил ли он рукой свой гол на 93-й минуте матча 7-го тура премьер-лиги с "Бернли" (1:0). По его словам, решение арбитра нужно уважать.

– Я попробовал пробить правой ногой, а потом не видел, куда пошел мяч, – цитирует Косьельни Sky Sports. - Так что до сих пор не знаю, коснулся ли мяча рукой. Судья в любом случае засчитал гол, и нужно уважать это решение. Игра была сложной. Мы старались выиграть и были вознаграждены за это в конце.

 

 

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"Коснулся ли мяч рукой"? Это на каком языке?

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