Лоран Косьельни: "Буду признателен Венгеру всю жизнь"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни признался, что будет всю жизнь благодарен главному тренеру команды Арсену Венгеру за свою карьеру. Также он отметил, что на родине является менее популярным игроком, чем в Англии.

- В начале карьеры я играл за "Лорьян", а это не такой распиаренный клуб с огромным вниманием СМИ, как "ПСЖ" или "Марсель", - цитирует L'Equipe Косьельни. - Те, кто наблюдал за лигой 2 или "Лорьяном", возможно, и вспоминают меня добрым словом, но большинство французов - нет. Моя популярность во Франции гораздо меньше, чем в Англии.

- Во время празднования своего 20-летнего юбилея в "Арсенале" Арсен Венгер сказал, что он больше всего гордится не трофеями, а тем, что открыл миру много неизвестных молодых талантов и помог им достичь вершины, имея ввиду и вас.

- Я играю за сборную Франции и "Арсенал" благодаря ему. Именно он привел меня сюда. Именно он настоял на покупке меня у "Лорьяна", когда я никому не был интересен. Это был мой первый сезон в лиге 1, в среднем клубе, а он взял смелость пригласить меня в такой известный в Европе клуб, как "Арсенал". Он заставил меня прогрессировать и расти как игрока и человека. Буду признателен ему всю жизнь.

- Венгер также говорил, что вы из маленькой деревни в центре Франции, поэтому он больше всех заставлял вас верить в свой потенциал, это правда?

- В моем регионе не было профессиональных футбольных клубов. Я не привык смотреть матчи высшего дивизиона страны каждые выходные на стадионе, я наблюдал за ними по телевизору. И у всех моих сверстников было ощущение, что мы не имеем шанс выйти на профессиональный уровень нежели жители парижского региона, которые были уверены, что за ними наблюдают скауты каждые выходные. Возможно, да, мне требовалось больше веры в свои силы, чем другим игрокам.