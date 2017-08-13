17:45 | Футбол — Англия

Лопырева приехала на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"

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Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева приехала на матч 1-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом". Пресс-служба "Красных дьяволов" выразила надежду на то, что россиянке понравится игра, которая начнется в 18.00 по московскому времени. Напомним, что "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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CSKA79

Что за сосалка очередная и кому интересно это событие?

18:35

Andrey6201

Кого она там себе присмотрела то?

17:57