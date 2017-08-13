Лопырева приехала на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева приехала на матч 1-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом". Пресс-служба "Красных дьяволов" выразила надежду на то, что россиянке понравится игра, которая начнется в 18.00 по московскому времени. Напомним, что "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Welcome to Old Trafford, @LopyrevaVika - we hope you enjoy the game! #MUFC #MUNWHU pic.twitter.com/KNBGdhng8G– Manchester United (@ManUtd) 13 августа 2017 г.
CSKA79
Что за сосалка очередная и кому интересно это событие?
18:35
Andrey6201
Кого она там себе присмотрела то?
17:57