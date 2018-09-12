Ллорис отделался штрафом и запретом на вождение за пьяную езду

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис предстал перед судом и был оштрафован на 50 тысяч фунтов за вождение в нетрезвом виде, информирует AFP. Также футболист получил запрет на вождение на срок в 20 месяцев.

Первоначально суд по этому делу должен был состояться 11 сентября, но заседание было отложено на 24 часа по просьбе адвоката игрока.

Француз был остановлен полицией Лондона, после чего задержан за вождение в нетрезвом виде в конце августа. Футболист более чем в два раза превысил предельный уровень содержания алкоголя в крови. В 100 миллилитрах его дыхания было обнаружено 80 микрограмм алкоголя, а предельная допустимая норма составляет 35 микрограмм.

Максимальное наказание за подобное правонарушение в Великобритании - шестимесячный тюремный срок. Однако штрафы и временные запреты на вождение более распространены.

Ллорис уже приносил извинения клубу и товарищам по команде.

В этом сезоне голкипер отыграл три матча за "шпор". В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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