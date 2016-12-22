Ллорис останется в "Тоттенхэме" до 2022 года

"Тоттенхэм" продлил контракт с голкипером Юго Ллорисом, сообщает официальный твиттер команды. Соглашение с 29-летним вратарем рассчитано до 2022 года.

Стороны долгое время не могли договориться по условиям контракта, и "шпоры" уже искали варианты на замену французу. В частности, рассматривался голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель.

Ллорис выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, куда перешел из "Лиона". В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Англии и пропустил 11 мячей.