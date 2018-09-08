Ллорис более чем в два раза превысил допустимую для водителей норму алкоголя в крови

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис более чем в два раза превысил предельный уровень содержания алкоголя в крови, когда полиция остановила его за рулем нового Porsche стоимостью 65 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в центре Лондона в прошлом месяце. В 100 миллилитрах его дыхания было обнаружено 80 микрограмм алкоголя, а предельная допустимая норма составляет 35 микрограмм.

Первоначально суд по этому делу должен был состояться 11 сентября, но заседания было отложено на 24 часа по просьбе адвоката игрока.

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