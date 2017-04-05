"Ливерпулю" запретили регистрировать молодых игроков и оштрафовали

Руководство английской премьер-лиги наказало "Ливерпуль" за нарушения правил подписания несовершеннолетних футболистов, сообщает официальный сайт организации. В течение двух лет "красные" не смогут регистрировать новичков из английских клубов. Также они заплатят штраф в размере 100 тысяч фунтов.

В 2016 году "Ливерпуль" собирался подписать контракт с 12-летним игроком "Стоук Сити", но в последний момент отказался от сделки. Семья футболиста потеряла тысячу фунтов, а сам игрок лишился права выступатьв текущем сезоне.