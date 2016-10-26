"Ливерпуль" зимой продаст Сако?

"Ливерпуль" намерен продать защитника Мамаду Сако в зимнее трансферное окно, утверждает L'Equipe. 26-летний француз не входит в планы главного тренера Юргена Клоппа, но получает высокую зарплату, поэтому будет продан. В текущем сезоне футболист сыграл всего в одном матче за молодежную команду "Ливерпуля".

Мамаду Сако летом поссорился с Юргеном Клоппом, но отказался перебираться в "Стоук Сити", надеясь вернуться в основу "красных". Тем не менее, позже он в социальной сети пожаловался на то, что клуб не дает ему играть даже за молодежный состав, чем усугубил свое положение.

Напомним, в прошлом сезоне Сако стал участником скандальной истории. Футболист 28 апреля был дисквалифицирован на 30 дней после того как сдал положительную допинг-пробу на матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1). Но затем его дисквалификация продлена не была, так как адвокату футболиста удалось доказать, что жиросжигательные таблетки, в которых оказался запрещенный препарат, не включены УЕФА в список запрещенных, поэтому Сако имел право их принимать.