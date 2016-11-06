"Ливерпуль" забил шесть голов "Уотфорду" и вышел на первое место чемпионата Англии

"Ливерпуль" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии разгромил "Уотфорд" - 6:1. Благодаря этому успеху подопечные Юргена Клоппа набрали 26 очков и возглавили турнирную таблицу премьер-лиги.

В другой встрече "Халл Сити" обыграл "Саутгемптон" - 2:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

11-й тур

"Ливерпуль" - "Уотфорд" - 6:1 (3:0)

Голы: Мане, 27 (1:0). Филиппе Коутинью, 30 (2:0). Эмре Джан, 43 (3:0). Роберту Фирмину, 57 (4:0). Мане, 60 (5:0). Янмат, 75 (5:1). Вайналдум, 90+1 (6:1).

"Ливерпуль": Кариус, Матип, Клайн, Милнер, Лукас, Хендерсон, Лаллана (Старридж, 71), Филиппе Коутинью (Эджариа, 87), Мане (Вайналдум, 63), Эмре Джан, Роберту Фирмину.

"Уотфорд": Гомес (Пантилимон, 33), Кабуль, Бритос, Янмат, Холевас, Бехрами (Уотсон, 61), Капуэ, Перейра (Суньига, 86), Амрабат, Игало, Дини.

Предупреждения: Холевас, 56. Бритос, 80. Вайналдум, 88.

Судья: Оливер.

6 ноября. Ливерпуль. Anfield Road.

"Халл Сити" - "Саутгемптон" - 2:1 (0:1)

Голы: Остин, 6 - с пенальти (0:1). Снодграсс, 61 (1:1). Доусон, 63 (2:1).

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, К.Дэйвис, Магуайр (Хаддлстоун, 74), Мэйсон, Аль-Мухаммади, Ливермор, Хенриксен, Клукас, Эрнандес (Мбокани, 10), Кин (Снодграсс, 26).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, ван Дейк, Йосида, Жозе Фонти, Ст.Дэйвис, Тадич (Буфаль, 66), Ромеу, Класи (Уорд-Проуз, 77), Редмонд (Родригес, 77), Остин.

Предупреждения: Тадич, 29. Класи, 57. Бертранд, 72. Йосида, 83. Ромеу, 90+1.

Судья: Скотт.

6 ноября. Халл. KCOM Stadium.