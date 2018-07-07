"Ливерпуль" забил 7 голов "Честеру"

"Ливерпуль" разгромил "Честер" в контрольном матче - 7:0. По два гола забили Харри Уилсон и Дэниэл Старридж.

Контрольный матч

"Честер" - "Ливерпуль" - 0:7 (0:2)

Голы: Уилсон, 37 (0:1). Уилсон, 45 (0:2). Милнер, 48 - с пенальти (0:3). Старридж, 54 (0:4). Кент, 56 (0:5). Ингс, 79 (0:6). Старридж, 88 (0:7).

"Ливерпуль": Кариус (Уорд, 46), Клайн (Клаван, 46), Морено (Робертсон, 46), Гомез (Милнер, 46), Филлипс (Кейта, 46), Фабинью (Камашу, 46), Джонс (Чиривелья, 46), Уилсон (Старридж, 46), Соланке (Ингс, 46), Вудберн (Кент, 46), Ориги (Оджо, 46).