"Ливерпуль" забил 5 безответных голов "Суонси" и обогнал "Тоттенхэм"

"Ливерпуль" разгромил "Суонси" в матче 20-го тура чемпионата Англии - 5:0. Дубль оформил форвард Роберту Фирмину. Подопечные Юргена Клоппа вышли на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Тоттенхэм".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
20-й тур
"Ливерпуль" - "Суонси" - 5:0 (1:0)
Голы: Филиппе Коутинью, 6 (1:0). Роберту Фирмину, 52 (2:0). Александр-Арнолд, 65 (3:0). Роберту Фирмину, 66 (4:0). Окслейд-Чемберлен, 82 (5:0).
"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Робертсон (Милнер, 75), Александр-Арнолд, Вайналдум, Филиппе Коутинью, Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину (Лаллана, 68), Салах (Соланке, 68).
"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Фер (Ренату Санчеш, 78), Кэрролл, Меса (Клукас, 66), Раутледж, Айю, Макберни (Абрахам, 62).
Предупреждение: Ольссон, 56.
Судья: Френд.
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
ЗЮК~
А Спартак 20 лет назад Реал обыгрывал.
00:12
shpasic
Ливерпуль с Зенитом уже играл года три назад, вроде.
23:38 26 декабря
ЗЮК~
Новоуепинни,а зениту десяток бы отгрузили.
23:00 26 декабря
Новоуепинни
Если бы со спартаком играл, то наверно не меньше 7:0 бы выиграл
22:50 26 декабря