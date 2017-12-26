"Ливерпуль" забил 5 безответных голов "Суонси" и обогнал "Тоттенхэм"

"Ливерпуль" разгромил "Суонси" в матче 20-го тура чемпионата Англии - 5:0. Дубль оформил форвард Роберту Фирмину. Подопечные Юргена Клоппа вышли на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Тоттенхэм".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур

"Ливерпуль" - "Суонси" - 5:0 (1:0)

Голы: Филиппе Коутинью, 6 (1:0). Роберту Фирмину, 52 (2:0). Александр-Арнолд, 65 (3:0). Роберту Фирмину, 66 (4:0). Окслейд-Чемберлен, 82 (5:0).

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Робертсон (Милнер, 75), Александр-Арнолд, Вайналдум, Филиппе Коутинью, Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину (Лаллана, 68), Салах (Соланке, 68).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Фер (Ренату Санчеш, 78), Кэрролл, Меса (Клукас, 66), Раутледж, Айю, Макберни (Абрахам, 62).

Предупреждение: Ольссон, 56.

Судья: Френд.

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