"Ливерпуль" вышел на китайский рынок с "экономичной" версией клубной футболки

"Ливерпуль" увеличит доходы за счет быстрорастущего китайского рынка спортивных товаров, сообщает Financial Times. В КНР запустили продажу бюджетной версии клубной футболки к 125-летию со дня основания команды, которое будет отмечаться в следующем году.

Стоимость такой футболки составит 30 долларов. Форма изготавливается независимыми производителями из более простых материалов для того, чтобы составить конкуренцию многочисленным китайским производителям. "Красные" надеются, что местные фанаты будут выбирать официальный продукт, а не копии.