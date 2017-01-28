"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону"

"Ливерпуль" в матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:2. Победный гол в составе гостей забил Андреас Вайманн.
Кубок Англии
1/16 финала
"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:2 (0:2)
Голы: Стирман, 1 (0:1). Вайманн, 41 (0:2). Ориги, 86 (1:2).
"Ливерпуль": Кариус, Клаван, Альберто Морено, Гомес, Рэндалл (Филиппе Коутинью, 46), Лукас, Вайналдум, Эджариа (Эмре Джан, 74), Роберту Фирмину (Старридж, 65), Ориги, Вудберн.
Предупреждение: Вайналдум, 51.
Судья: Поусон.
28 января. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/playoff/
Pablo_75
Мы на самом деле всё время гадаем о мотивации тренеров и игроков, а реально-то мы этого знать не можем. Одни говорят, что для команды нет места кроме первого, то есть если в чемпе Челси уже не догнать, то кубок много ценнее второго и третьего места - это "чашка", которая входит в историю. Другие утверждают, что кубок, особенно Кубок Лиги, для больших клубов просто ничто, и они даже рады сливаться. Кому верить?)
21:27 28 января
Pablo_75
Да, теперь никакого титула, отставание от Челси на 10 очков не отыграешь. Хотя после всех приключений Ливера второе-третье место и попадание в ЛЧ в общем-то тоже будет успехом, особенно если в ЛЧ сыграют как следует.
20:21 28 января
shpasic
Клопп - тренеришка! из второго кубка за неделю вылетел)) с учётом того, что они и в еврокубках не участвуют после его триумфального прихода в клуб, то шансы на трофей в этом году совсем призрачные)
19:15 28 января
Slim Taller
А что плохого в вылете Ливерпуля на столь ранней стадии?! В Англии играется 4 турнира,и если бороться за медали в чемпионате,то кубками приходится жертвовать.
18:53 28 января
Ботаникум
При такой самоотдаче игроков (понтовиков) ни о каком чемпионстве со стороны "Ливерпуля" и речи быть не может.
18:18 28 января
Ботаникум
Пропускать гол на ПЕРВОЙ минуте игры!?....... "Ливер" без кипера, задержавшегося в буфете, что ли, начал? Опять "Ливер" на собственные понты наступил!!! И не стыдно этим "старриджам-фирминам и пр."????
18:13 28 января
resifi
Поздравляю болельщиков Ливера с фееричным вылетом команды из Кубка Англии!!! Как был Ливер днищем так и остался!!
17:42 28 января