"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону"

"Ливерпуль" в матче 1/16 финала Кубка Англии проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 1:2. Победный гол в составе гостей забил Андреас Вайманн.

Кубок Англии

1/16 финала

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:2 (0:2)

Голы: Стирман, 1 (0:1). Вайманн, 41 (0:2). Ориги, 86 (1:2).

"Ливерпуль": Кариус, Клаван, Альберто Морено, Гомес, Рэндалл (Филиппе Коутинью, 46), Лукас, Вайналдум, Эджариа (Эмре Джан, 74), Роберту Фирмину (Старридж, 65), Ориги, Вудберн.

Предупреждение: Вайналдум, 51.

Судья: Поусон.

28 января. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".