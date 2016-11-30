"Ливерпуль" – в полуфинале Кубка лиги

"Ливерпуль" нанес поражение "Лидсу" в матче 1/4 финала Кубка лиги со счетом 2:0. Голами в составе победившей команды отметились Дивок Ориги и Бенджамин Вудберн. Соперник подопечных Юргена Клоппа по полуфиналу определится по итогам жеребьевки.

Кубок английской лиги

1/4 финала

"Ливерпуль" – "Лидс" – 2:0 (0:0)

Голы: Ориги, 76 (1:0). Вудберн, 81 (2:0).

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Альберто Морено, Арнольд, Лукас, Вайналдум, Мане, Эмре Джан, Стюарт (Вудберн, 67), Эджариа (Милнер, 82), Ориги (Груич, 90+1).

Предупреждение: Ориги, 90+1.

Судья: Марринер.

Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".