"Ливерпуль" – в полуфинале Кубка лиги

"Ливерпуль" нанес поражение "Лидсу" в матче 1/4 финала Кубка лиги со счетом 2:0. Голами в составе победившей команды отметились Дивок Ориги и Бенджамин Вудберн. Соперник подопечных Юргена Клоппа по полуфиналу определится по итогам жеребьевки.
Кубок английской лиги
1/4 финала
"Ливерпуль" – "Лидс" – 2:0 (0:0)
Голы: Ориги, 76 (1:0). Вудберн, 81 (2:0).
"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Альберто Морено, Арнольд, Лукас, Вайналдум, Мане, Эмре Джан, Стюарт (Вудберн, 67), Эджариа (Милнер, 82), Ориги (Груич, 90+1).
Предупреждение: Ориги, 90+1.
Судья: Марринер.
Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2016-2017/playoff/