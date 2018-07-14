13:30 | Футбол — Англия

"Ливерпуль" увеличил предложение по Алиссону до 60 миллионов евро


"Ливерпуль" продолжает интересоваться голкипером "Ромы" Алиссоном, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Repubblica, английский клуб увеличил свое предложение до 60 миллионов евро + 10 миллионов в видео бонусов. "Рому" это предложение не устроило, они хотят получить на пять миллионов евро больше. Если сделка состоится, футболист будет зарабатывать пять миллионов евро в год.

"Реал" предлагал за бразильца 50 миллионов евро, но получил отказ, и не будет увеличивать предложение. Интерес к игроку сохраняет "Челси".

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провел 49 матчей за "Рому", пропустил 47 мячей и 22 раза отыграл "на ноль".

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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