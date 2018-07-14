"Ливерпуль" увеличил предложение по Алиссону до 60 миллионов евро

"Ливерпуль" продолжает интересоваться голкипером "Ромы" Алиссоном, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Repubblica, английский клуб увеличил свое предложение до 60 миллионов евро + 10 миллионов в видео бонусов. "Рому" это предложение не устроило, они хотят получить на пять миллионов евро больше. Если сделка состоится, футболист будет зарабатывать пять миллионов евро в год.

"Реал" предлагал за бразильца 50 миллионов евро, но получил отказ, и не будет увеличивать предложение. Интерес к игроку сохраняет "Челси".

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провел 49 матчей за "Рому", пропустил 47 мячей и 22 раза отыграл "на ноль".