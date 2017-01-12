"Ливерпуль" уступил "Саутгемптону" в первом матче полуфинала Кубка лиги

"Саутгемптон" нанес поражение "Ливерпулю" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Натан Редмонд. Ответная встреча пройдет 25 января.

Кубок английской лиги

1/2 финала

Первый матч

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" – 1:0 (1:0)

Гол: Редмонд, 20.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Йосида, Дэйвис (Уорд-Проуз, 82), Тадич, Ромеу, Класи (Хейбьерг, 73), Редмонд, Родригес (Лонг, 82).

"Ливерпуль": Кариус, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Лукас, Вайналдум (Филиппе Коутинью, 61), Лаллана, Эмре Джан, Старридж, Роберту Фирмину (Ориги, 83).

Предупреждения: Тадич, 65. Родригес, 81.

Судья: Суорбрик.

Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".