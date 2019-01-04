"Ливерпуль" уступил "Манчестер Сити", потерпев первое поражение в чемпионате Англии

"Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии - 1:2. Голами в составе "горожан" отметились нападающие Серхио Агуэро и Лерой Сане, у "красных" отличился форвард Роберту Фирмину.

"Ливерпуль" с 54 очками остался на первом месте в турнирной таблице, "Манчестер Сити" набрал 50 баллов и поднялся на вторую строчку.

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21-й тур

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 2:1 (1:0)

Голы: Агуэро, 40 (1:0). Роберту Фирмину, 64 (1:1). Сане, 72 (2:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Компани (Отаменди, 88), Ляпорт (Уокер, 86), Данилу, Бернарду Силва, Фернандинью, Сильва (Гюндоган, 65), Стерлинг, Агуэро, Сане.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум (Старридж, 86), Хендерсон, Милнер (Фабинью, 57), Салах, Роберту Фирмину, Мане (Шачири, 77).

Предупреждения: Ловрен, 20. Компани, 31. Вайналдум, 38. Ляпорт, 45+2. Бернарду Силва, 89. Эдерсон, 90+5.

Судья: Тэйлор.

03 января. Манчестер. Стадион "Этихад".

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