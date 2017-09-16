"Ливерпуль" сыграл вничью с "Бернли", "Ньюкасл" обыграл "Стоук Сити"

"Ливерпуль" не смог обыграть "Бернли" (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Англии. У хозяев поля мяч забил Мохаммед Салах, у гостей отличился Скотт Арфилд.

В других встречах "Ньюкасл" победил "Стоук Сити" (2:1), а "Лестер" сыграл вничью с дебютантом лиги "Хаддерсфилд" (1:1).

Чемпионат Англии

5-й тур

"Ливерпуль" – "Бернли" – 1:1 (1:1)

Голы: Арфилд, 27 (0:1). Салах, 30 (1:1).

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Робертсон, Александр-Арнольд, Милнер, Филиппе Коутинью (Соланке, 79), Эмре Джан, Старридж, Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 78), Салах.

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур (Уэствуд, 87), Арфилд, Корк, Брэйди, Вуд (Воукс, 87), Гвюдмундссон (Барнс, 60).

Предупреждения: Поуп, 55. Эмре Джан, 90+3. Корк, 90+3.

Судья: Ист.

16 сентября. Ливерпуль. Стадион Anfield Road.

"Ньюкасл" – "Сток Сити" – 2:1 (1:0)

Голы: Атсу, 19 (1:0). Шачири, 57 (1:1). Ласкеллес, 68 (2:1).

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиот, Кларк, Мбемба, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Хэйден (Шелви, 69), Мерино, Хоселу (Гэйл, 78), Атсу, Перес (Диаме, 86).

"Стоук Сити": Батленд, Питерс, Мартинс Инди, Зума, Виммер, Флетчер, Аллен (Крауч, 84), Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири, Хесе (Собхи, 62).

Предупреждения: Хэйден, 25. Виммер, 30. Кларк, 73. Мерино, 77.

Судья: Аттуэлл.

16 сентября. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

"Хаддерсфилд" – "Лестер" – 1:1 (0:0)

Голы: Депуатр, 46 (1:0). Варди, 50 - с пенальти (1:1).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Смит, Уильямс, Муй, Сабири (Хогг, 82), Качунга (Кванер, 74), Инс, Депуатр (ван Ла Парра, 90+2).

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 65), Кинг, Ндиди, Варди (Слимани, 82), Махрез, Ихеаначо (Окадзаки, 69).

Предупреждения: Шиндлер, 40. Окадзаки, 80.

Судья: Мосс.

16 сентября. Хаддерсфилд. Стадион John Smith's Stadium.