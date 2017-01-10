"Ливерпуль" снова может рассчитывать на Коутинью

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что полузащитник Филиппе Коутинью полностью оправился о травмы и готов сыграть в полуфинале Кубка лиги с "Саутгемптоном". Бразилец, напомним, получил повреждение голеностопа еще 26 ноября и с тех пор не играл.

– Я думаю, что Коутинью достаточно готов, чтобы быть в заявке, – цитирует AFP Клоппа. – И он может провести на поле несколько минут – все зависит от хода игры. Он пропустил 6 или 7 недель, так что сразу влиться в полную игру не получится. Нужно еще потренироваться.