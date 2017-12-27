"Ливерпуль" с 2014 года купил у "Саутгемптона" игроков на 170 миллионов фунтов

Защитник Вирджил ван Дейк стал шестым игроком "Саутгемптона" за последние 3 года, который перешел в "Ливерпуль". Ранее "красные" подписывали контракты с пятью футболистами святых - Деяном Ловреном, Адамом Лалланой и Рики Ламбертом (в 2014 году), Натаниелем Клайном (в 2015 году) и Садио Мане (в 2016 году).

Таким образом, общая сумма средств, потраченных мерсисайдцами на игроков "Саутгемптона" за последние три года составила 170 миллионов фунтов.

Напомним, ван Дейк подписал контракт с "Ливерпулем" 27 декабря. По неофициальной информации, клуб заплатил за 26-летнего голландца 75 миллионов фунтов. Защитник является самым дорогим футболистом своего амплуа, самым дорогим игроком в истории "Ливерпуля" и самым дорогим зимним переходом в истории футбола.