"Ливерпуль" с 2014 года купил у "Саутгемптона" игроков на 170 миллионов фунтов

Защитник Вирджил ван Дейк стал шестым игроком "Саутгемптона" за последние 3 года, который перешел в "Ливерпуль". Ранее "красные" подписывали контракты с пятью футболистами святых - Деяном Ловреном, Адамом Лалланой и Рики Ламбертом (в 2014 году), Натаниелем Клайном (в 2015 году) и Садио Мане (в 2016 году).
Таким образом, общая сумма средств, потраченных мерсисайдцами на игроков "Саутгемптона" за последние три года составила 170 миллионов фунтов.
Напомним, ван Дейк подписал контракт с "Ливерпулем" 27 декабря. По неофициальной информации, клуб заплатил за 26-летнего голландца 75 миллионов фунтов. Защитник является самым дорогим футболистом своего амплуа, самым дорогим игроком в истории "Ливерпуля" и самым дорогим зимним переходом в истории футбола.
🔴 ФК "Ливергемптон":– СЭ Футбол (@football_se) 27 декабря 2017 г.
💰 Ван Дейк = 75
💰 Мане = 34
💰 Лаллана = 25
💰 Ловрен = 20
💰 Клайн = 12
💰 Ламберт = 4
😳 "Ливерпуль" купил у "Саутгемптона" игроков на сумму = 170 миллионов фунтов стерлингов pic.twitter.com/WzlWLk2lpb