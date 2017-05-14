"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле крупно уступил "Ливерпулю" – 0:4. Дублем отметился Филиппе Коутинью, по голу на счету Дэниэля Старриджа и Дивока Ориги.

Этот успех позволил команде Юргена Клоппа вернуться на третье место в таблице, обойдя "Манчестер Сити", у которого, правда, еще есть игра в запасе. "Молотобойцы" остались на 12-й строчке.

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37-й тур

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" – 0:4 (0:1)

Голы: Старридж, 35 (0:1). Филиппе Коутинью, 57 (0:2). Филиппе Коутинью, 62 (0:3). Ориги, 76 (0:4).

"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Рид, Жозе Фонти (Фегули, 55), Бирам, Крессуэлл, Айю (Снодграсс, 77), Нордтвейт, Ланцини, Фернандес, Кальери (Флетчер, 55).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Вайналдум, Лаллана (Груич, 89), Филиппе Коутинью (Вудберн, 89), Эмре Джан, Старридж (Лукас, 87), Ориги.

Предупреждения: Фернандес, 50. Коллинс, 63.

Судья: Суорбрик.

14 мая. Лондон. Стадион "Лондон Стэдиум".