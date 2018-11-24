"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд", "МЮ" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" в матче 13-го тура чемпионата Англии (3:0). Голами в составе мерсисайдцев отметились нападающий Мохамед Салах, защитник Трент Александр-Арнолд и форвард Роберту Фирмину.

"Ливерпуль" набрал 33 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице. "Уотфорд" с 20 баллами располагается на девятой строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

13-й тур

"Уотфорд" - "Ливерпуль" - 0:3 (0:0)

Голы: Салах, 67 (0:1). Александр-Арнолд, 76 (0:2). Роберту Фирмину, 89 (0:3).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Масина, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Грэй, 75), Дини, Деулофеу (Саксесс, 57).

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон, Шачири (Милнер, 74), Роберту Фирмину (Матип, 90+2), Салах (Фабинью, 86), Мане.

Предупреждение: Хендерсон, 60.

Удаление: Хендерсон, 82.

Судья: Мосс.

24 ноября. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

"Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью (0:0). "Красные дьяволы" располагаются на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. "Критсал Пэлас" с 9 баллами занимает 15 строчку.

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 0:0

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мата (Феллаини, 60), Погба (Санчес, 68), Матич, Лукаку, Марсьяль, Лингард (Рэшфорд, 60).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Майер, Таунсенд (Шлупп, 88), Заа (Айю, 90+1).

Предупреждения: Миливоевич, 9. Сако, 27. Янг, 71.

Судья: Мэйсон.

24 ноября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

"Лестер" и "Брайтон" сыграли вничью (1:1).

"Брайтон & Хоув" - "Лестер" - 1:1 (1:0)

Голы: Маррей, 15 (1:0). Варди, 79 - с пенальти (1:1).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернарду, Каяль, Гросс (Андоне, 82), Преппер, Кноккарт (Марч, 73), Маррей (Локадиа, 89), Искиэрдо.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Иборра (Ндиди, 32), Олбрайтон, Менди, Мэддисон, Окадзаки (Ихеаначо, 70), Грэй (Варди, 56).

Предупреждения: Мэддисон, 26. Ндиди, 39. Даффи, 60. Бруно, 66. Искиэрдо, 72.

Удаление: Мэддисон, 28.

Судья: Кавана.

24 ноября. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

"Эвертон" с минимальным счетом победил "Кардифф" (1:0).

"Эвертон" - "Кардифф Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Сигурдссон, 59.

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Сигурдссон (Зума, 90+3), Гей, Андре Гомеш, Уолкотт (Лукман, 73), Бернард (Дженк, 77), Ришарлисон.

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон, Гюннарссон, Раллс, Камараса (Уорд, 85), Патерсон, Артер (Хойлетт, 74), Харрис (Мерфи, 67).

Предупреждения: Этеридж, 43. Камараса, 58. Харрис, 63.

Судья: Тирни.

24 ноября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

"Фулхэм" победил "Саутгемптон" в первом матче под руководством Клаудио Раньери (3:2).

"Фулхэм" - "Саутгемптон" - 3:2 (2:1)

Голы: Армстронг, 18 (0:1). Митрович, 33 (1:1). Шюррле, 43 (2:1). Армстронг, 53 (2:2). Митрович, 63 (3:2).

"Фулхэм": Рико, Одуа, Чемберс, Кристи, Ле Маршан, Моусон, Кэрни, Сери (Йохансен, 68), Сессеньон, Шюррле (Камара, 74), Митрович (Айите, 86).

"Саутгемптон": Маккарти, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Таргетт, Армстронг (Обафеми, 81), Хейбьерг, Лемина, Габбьядини, Редмонд, Остин (Эль-Юнусси, 68).

Предупреждения: Моусон, 45+1. Хейбьерг, 68. Худт, 73. Йохансен, 90+3. Обафеми, 90+3.

Судья: Оливер.

24 ноября. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

Все о чемпионате Англии - здесь