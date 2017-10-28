"Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд", прервав серию из трех матчей без побед

"Ливерпуль" на своем поле разгромили над "Хаддерсфилдом" (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Хозяева прервали серию из трех игр без побед благодаря мячам Даниела Старриджа, Роберту Фирмину и Джорджиньо Вайналдума.
Отметим, что на 42-й минуте встречи нападающий "красных" Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти.
Напомним, "Ливерпуль" является соперником "Спартака" по Лиге чемпионов. Первая игра между российской и английской командами, состоявшаяся 26 сентября в Москве, завершилась вничью - 1:1. Ответная встреча состоится 6 декабря в Ливерпуле.
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Премьер-лига
10-й тур
"Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" - 3:0 (0:0).
Голы: Старридж, 50 (1:0). Роберту Фирмину, 58 (2:0). Вайналдум, 75 (3:0).
Нереализованный пенальти: Салах (Ливерпуль), 42 (вратарь).
"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Морено, Гомес, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Старридж (Эмре Джан, 74), Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 66), Салах (Соланке, 81).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Смит (Хадергьонай, 69), Уильямс (Мунье, 69), Хогг, Муй, ван Ла Парра (Качунга, 34), Инс, Депуатр.
Предупреждение: Смит, 41.
Судья: Френд.
28 октября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Хаддерсфилд
- Даниел Старридж
- Мохамед Салах
- Джорджиньо Вайналдум
- Роберту Фирмину