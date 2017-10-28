"Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд", прервав серию из трех матчей без побед

"Ливерпуль" на своем поле разгромили над "Хаддерсфилдом" (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Хозяева прервали серию из трех игр без побед благодаря мячам Даниела Старриджа, Роберту Фирмину и Джорджиньо Вайналдума.

Отметим, что на 42-й минуте встречи нападающий "красных" Мохамед Салах не сумел реализовать пенальти.

Напомним, "Ливерпуль" является соперником "Спартака" по Лиге чемпионов. Первая игра между российской и английской командами, состоявшаяся 26 сентября в Москве, завершилась вничью - 1:1. Ответная встреча состоится 6 декабря в Ливерпуле.

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10-й тур

"Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" - 3:0 (0:0).

Голы: Старридж, 50 (1:0). Роберту Фирмину, 58 (2:0). Вайналдум, 75 (3:0).

Нереализованный пенальти: Салах (Ливерпуль), 42 (вратарь).

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Морено, Гомес, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Старридж (Эмре Джан, 74), Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 66), Салах (Соланке, 81).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Смит (Хадергьонай, 69), Уильямс (Мунье, 69), Хогг, Муй, ван Ла Парра (Качунга, 34), Инс, Депуатр.

Предупреждение: Смит, 41.

Судья: Френд.

28 октября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".