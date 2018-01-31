"Ливерпуль" разгромил "Хаддерсфилд" и догнал "Челси"

"Ливерпуль" на выезде переиграл "Хаддерсфилд" в матче 25-го тура чемпионата Англии (3:0). Эта победа позволила подопечным Юргена Клоппа догнать по очкам "Челси", но у него есть еще игра в запасе.

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25-й тур

"Хаддерсфилд" - "Ливерпуль" - 0:3 (0:2)

Голы: Эмре Джан, 26 (0:1). Роберту Фирмину, 45+1 (0:2). Салах, 78 - с пенальти (0:3).

"Хаддерсфилд": Лессль, Хадергьонай, Конголо, Йергенсен Занка, Шиндлер, Леве (Инс, 79), Хогг, Биллинг, Муй (ван Ла Парра, 79), Мунье (Кванер, 64), Депуатр.

"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Робертсон, Эмре Джан, Хендерсон (Вайналдум, 83), Милнер, Мане, Роберту Фирмину (Соланке, 89), Салах (Окслейд-Чемберлен, 83).

Судья: Френд.

30 января. Хаддерсфилд. Стадион "Джон Смитс".