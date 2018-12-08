"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" и поднялся на первое место

"Ливерпуль" с разгромным счетом победил "Борнмут" в матче 16-го тура чемпионата Англии (4:0). Хет-триком отметился нападающий Мохамед Салах.

"Ливерпуль" набрал 42 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице. "Борнмут" с 23 баллами располагается на седьмой строчке.

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16-й тур

"Борнмут" - "Ливерпуль" - 0:4 (0:1)

Голы: Салах, 25 (0:1). Салах, 48 (0:2). Кук, 68 - в свои ворота (0:3). Салах, 77 (0:4).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс (Мингс, 83), Кук, Фрэнсис, Сермен, Лерма, Брукс (Муссе, 65), Станислас (Рико, 83), Кинг, Фрэйзер.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вайналдум, Фабинью, Кейта (Лаллана, 65), Шачири (Мане, 65), Роберту Фирмину (Хендерсон, 81), Салах.

Предупреждения: Аке, 12. Лерма, 15. Фабинью, 70.

Судья: Мэйсон.

08 декабря. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

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