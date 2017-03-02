"Ливерпуль" прошлый сезон завершил с рекордными доходами, но понес убытки

"Ливерпуль" на своем официальном сайте опубликовал финансовый отчет по сезону-2015/16. В нем говорится, что клуб получил рекордные доходы – 301,8 миллиона фунтов стерлингов, что на 3,9 миллиона больше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом "Ливерпуль" в целом прошлый сезон провел с убытком – 19,8 миллиона фунтов. Так получилось из-за значительных трат на усиление состава.

Что касается статей дохода, то почти все они выросли. Лишь доход от коммерческой деятельности незначительно снизился на 700 тысяч фунтов – до 115,7 миллиона. Доходы от работы с медиа выросли на 1 миллион фунтов - до 123,6 миллиона, а доходы в день матча подросли до 62,4 миллиона (рост на 3,4 миллиона).