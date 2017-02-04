"Ливерпуль" проиграл "Халлу", Эллардайс уступил своей бывшей команде

"Халл" обыграл "Ливерпуль" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии. По голу забили полузащитник Альфред Н`Диай и экс-форвард "Локомотива" Умар Ньясс. "Тигры" одержали лишь пятую победу в сезоне и поднялись на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Ливерпуль" идет на 4-м месте. Отметим, что гости не могу победить уже пять матчей кряду.

В другой встрече "Сандерленд" обыграл "Кристал Пэлас" (4:0), который тренирует бывший наставник "черных котов" Сэм Эллардайс. Отметим, что гости забили два мяча в добавленное время в первом тайме усилиями Джермейна Дефо.

"Вест Хэм" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" (3:1). Уже на 12-й минуте команда Славена Билича проигрывала со счетом 0:1, однако после забила три мяча. Лондонцы поднялись на девятое место в турнирной таблице, "святые" располагаются на 13-й строчке.

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Премьер-лига

24-й тур

"Халл Сити" – "Ливерпуль" – 2:0 (1:0)

Голы: Н`Диай, 44 (1:0). Ньясс, 84 (2:0).

"Халл Сити": Якупович, Элабделлауи, Магуайр, Раноккиа, Робертсон, Грощицки (Мейлер, 80), Н`Диай, Хаддлстоун, Эвандру (Таймон, 62), Клукас, Эрнандес (Ньясс, 65).

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Лукас, Милнер (Альберто Морено, 83), Лаллана (Ориги, 83), Хендерсон, Эмре Джан (Старридж, 67), Мане, Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью.

Предупреждения: Магуайр, 27. Милнер, 40. Таймон, 74.

Судья: Мэйсон.

4 февраля. Халл. Стадион "KCOM Stadium".

"Кристал Пэлас" – "Сандерленд" – 0:4 (0:4)

Голы: Коне, 10 (0:1). Ндонг, 43 (0:2). Дефо, 45+1 (0:3). Дефо, 45+3 (0:4).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Данн, ван Анхолт, Уорд, Дилейни (Таунсенд, 46), Кабай (Ледли, 27), Макартур (Реми, 62), Заа, Панчеон, Бентеке.

"Сандерленд": Манноне, О`Ши (Лескотт, 57), Овьедо, Коне, Джонс, Денайер, Ларссон, Родуэлл (Гибсон, 52), Ндонг, Янузай (Пинар, 78), Дефо.

Предупреждения: Ларссон, 6. Янузай, 31. Заа, 33. Уорд, 66. Коне, 71. Панчеон, 84.

Судья: Марринер.

4 февраля. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

"Саутгемптон" – "Вест Хэм" – 1:3 (1:2)

Голы: Габбьядини, 12 (1:0). Кэрролл, 14 (1:1). Обианг, 44 (1:2). Дэйвис, 52 – в свои ворота (1:3).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Ромеу, Уорд-Проуз, Буфаль (Лонг, 63), Родригес (Редмонд, 46), Габбьядини.

"Вест Хэм": Рэндолф, Рид, Жозе Фонти, Крессуэлл, Нобл, Фегули (Кальери, 90+1), Снодграсс, Куяте (Коллинс, 71), Антонио, Обианг, Кэрролл (Ланцини, 56).

Предупреждения: Крессуэлл, 80. Рид, 88.

Судья: Скотт.

4 февраля. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".