12:05 | ФУТБОЛ — Англия

"Ливерпуль" признал Садио Мане лучшим игроком в сезоне

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Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком в текущем сезоне, информирует пресс-служба "красных". Хавбек был назван лучшим по версии футболистов и клуба.

В текущем сезоне 25-летний сенегалец провел в составе мерсисайдцев 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.

Специальный приз получил полузащитник Лукас Лейва, автором лучшего гола признан хавбек Эмре Джан. Лучшим молодым футболистом "Ливерпуля" стал Трент Арнольд.

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