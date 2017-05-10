"Ливерпуль" признал Садио Мане лучшим игроком в сезоне

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком в текущем сезоне, информирует пресс-служба "красных". Хавбек был назван лучшим по версии футболистов и клуба.
В текущем сезоне 25-летний сенегалец провел в составе мерсисайдцев 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.
Специальный приз получил полузащитник Лукас Лейва, автором лучшего гола признан хавбек Эмре Джан. Лучшим молодым футболистом "Ливерпуля" стал Трент Арнольд.
Player of the Season ✅– Liverpool FC (@LFC) 9 мая 2017 г.
Players' Player of the Season ✅
Keep up the good work, Sadio. pic.twitter.com/tnZ3rMNw40