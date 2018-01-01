13:44 | Футбол — Англия

"Ливерпуль" представил ван Дейка


"Ливерпуль" представил новичка команды Вирджила ван Дейка. Защитник перешел из "Саутгемптона" и будет выступать под номером 4. По данным СМИ, он стал самым дорогим игроком обороны в истории - "Ливерпуль" заплатил за него 75 миллионов фунтов (84,5 миллиона евро). 

- Я рад оказаться здесь и с нетерпением жду возможности выйти на поле, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" ван Дейка. - Уровень клуба, его традиции, игроки, тренер и, конечно же, фанаты - это самое важное. Для меня это идеальный выбор. 

Мой нынешний возраст идеален для дальнейшего прогресса во всех аспектах. Это для меня главная задача.

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