"Ливерпуль" представил третий комплект формы в PES 2019

"Ливерпуль" в Твиттере опубликовал ролик, в котором представлен третий комплект формы на сезон-2018/19. Футболки и трусы новой экипировки мерсисайдцев выполнены в белом цвете с серыми и красными вставками.

Примечателен тот факт, что видеоролик с презентацией формы был записан с помощью нового футбольного симулятора PES 2019.