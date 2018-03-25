"Ливерпуль" предложит Салаху шестилетний контракт с зарплатой 800 тысяч фунтов в месяц

Руководство "Ливерпуля" намерено продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом, сообщает Sunday Mirror. По информации источника, мерсисайдцы предложат египетскому форварду шестилетнее соглашение, по условиям которого его зарплата составит 800 тысяч фунтов в месяц.
Сам 25-летний игрок заинтересован в продолжении карьеры в составе "красных". Он готов отклонить предложение "Реала".
Напомним, Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2017 года. Действующий контракт египтянина с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В 41 игре в составе "красных" он забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач.
Нефилим
Edmundo.Baldivieso Не надо такие новостей! Представьте, Глушаков или Смолов узнают!-----------------------------------Дзюба с Кокориным на двоих столько получают
12:31
Нефилим
9600000 в год??? по нынешним английским меркам - копейки.
12:30
Edmundo.Baldivieso
Не надо такие новостей! Представьте, Глушаков или Смолов узнают!
12:27
rustov
800 тыс.??? Салах, кончай дурака валять, приезжай в Россию. Не напрягаясь, 3-4 млн. будешь получать!!!
12:22