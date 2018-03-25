11:38 | Футбол — Англия

"Ливерпуль" предложит Салаху шестилетний контракт с зарплатой 800 тысяч фунтов в месяц

Мохамед САЛАХ. Фото AFP
Мохамед САЛАХ. Фото AFP
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Руководство "Ливерпуля" намерено продлить контракт с нападающим Мохамедом Салахом, сообщает Sunday Mirror. По информации источника, мерсисайдцы предложат египетскому форварду шестилетнее соглашение, по условиям которого его зарплата составит 800 тысяч фунтов в месяц. 

Сам 25-летний игрок заинтересован в продолжении карьеры в составе "красных". Он готов отклонить предложение "Реала".

Напомним, Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2017 года. Действующий контракт египтянина с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В 41 игре в составе "красных" он забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Нефилим

Edmundo.Baldivieso Не надо такие новостей! Представьте, Глушаков или Смолов узнают!-----------------------------------Дзюба с Кокориным на двоих столько получают

12:31

Нефилим

9600000 в год??? по нынешним английским меркам - копейки.

12:30

Edmundo.Baldivieso

Не надо такие новостей! Представьте, Глушаков или Смолов узнают!

12:27

rustov

800 тыс.??? Салах, кончай дурака валять, приезжай в Россию. Не напрягаясь, 3-4 млн. будешь получать!!!

12:22

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