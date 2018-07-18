"Ливерпуль" предложил "Роме" 75 миллионов за Алисона

Вратарь "Ромы" Алисон в скором времени станет игроком "Ливерпуля". Об этом сообщил журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем Твиттере. По его словам, на данный момент стороны договорились о сумме трансфера в размере 75 миллионов евро и обсуждают детали выплаты этой суммы.

Сам голкипер также хотел бы перейти в "Ливерпуль". Действующий контракт голкипера с римским клубом действует до 2021 года. Ранее сообщалось, что руководство "Ромы" готово увеличить зарплату бразильца в два раза, до 3 миллионов евро, если он согласится подписать новое соглашение до 2023 года.

Отметим, что вратарем "волков" также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "ПСЖ". Алисон играет за "Рому" с 2016 года.