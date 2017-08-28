"Ливерпуль" предложил "Монако" 80 миллионов за Лемара

"Ливерпуль" предложил "Монако" за полузащитника Тома Лемара 72 миллиона евро и еще 8 миллионов в виде бонусов, информирует L'Equipe. Ранее сообщалось о сумме в 60 миллионов, что является рекордной цифрой для английского клуба. "Монако", тем не менее, не торопится отдавать футболиста.

"Ливерпуль" планирует переговорить с вице-президентом "Монако" Вадимом Васильевым и осуществить трансфер как можно скорее.

В прошлом сезоне Лемар принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Срок контракта полузащитника с "Монако" рассчитан до лета 2020 года.