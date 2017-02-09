"Ливерпуль" предлагает Лаллане самую высокую зарплату в клубе

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает The Telegraph. Клуб предлагает футболисту сборной Англии зарплату в 150 тысяч фунтов в неделю и соглашение до 2021 года. Текущий контракт Лалланы с "Ливерпулем" действует до 2019 года, он получает 65 тысяч фунтов. Самым высокооплачиваемым футболистом команды на данный момент является Кристиан Бентеке со 140 тысячами фунтов в неделю.

В текущем сезоне на счету Лалланы 7 голов в 22 матчах чемпионата Англии. За "Ливерпуль" он играет с 2014 года.