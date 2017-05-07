"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 36-го тура чемпионата Англии - 0:0. Красные потеряли важные очки в борьбе за Лигу чемпионов. Команда Юргена Клоппа занимает третью строчку в турнирной таблице и на одно очко опережает "Манчестер Сити", у которого на одну игру меньше. На пять - "Манчестер Юнайтед", который имеет два поединка в запасе.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
36-й тур
"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 0:0
Нереализованный пенальти: Милнер, 66 (вратарь)
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Лукас (Лаллана, 69), Вайналдум (Груич, 87), Филиппе Коутинью, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги (Старридж, 69).
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич, Ромеу, Уорд-Проуз, Буфаль (Редмонд, 60), Габбьядини (Лонг, 69).
Предупреждения: Седрик Суариш, 65. Уорд-Проуз, 65. Ловрен, 89. Бертранд, 90+2.
Судья: Мэдли.
07 мая. Ливерпуль. Стадион Anfield Road.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
shpasic
отлично, у обоих "манчестеров" будет шанс попасть в ЛЧ.
17:25