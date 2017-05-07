"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 36-го тура чемпионата Англии - 0:0. Красные потеряли важные очки в борьбе за Лигу чемпионов. Команда Юргена Клоппа занимает третью строчку в турнирной таблице и на одно очко опережает "Манчестер Сити", у которого на одну игру меньше. На пять - "Манчестер Юнайтед", который имеет два поединка в запасе.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 0:0

Нереализованный пенальти: Милнер, 66 (вратарь)

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Лукас (Лаллана, 69), Вайналдум (Груич, 87), Филиппе Коутинью, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги (Старридж, 69).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич, Ромеу, Уорд-Проуз, Буфаль (Редмонд, 60), Габбьядини (Лонг, 69).

Предупреждения: Седрик Суариш, 65. Уорд-Проуз, 65. Ловрен, 89. Бертранд, 90+2.

Судья: Мэдли.

07 мая. Ливерпуль. Стадион Anfield Road.