"Ливерпуль" потерял очки на "Энфилде", но сохранил третье место в таблице

"Ливерпуль" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Вест Хэмом" (2:2). Несмотря на потерю очков, "красные" сохранили третью позицию в турнирной таблице премьер-лиги.
После 15 игр команда Юргена Клоппа имеет в активе 31 очко, отставая от идущего вторым "Арсенала" на 3 балла. "Вест Хэм" занимает 17-ю строчку с 13 очками после 14 встреч.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
15-й тур
"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 2:2 (1:2)
Голы: Лаллана, 5 (1:0). Пайет, 27 (1:1). Антонио, 39 (1:2). Ориги, 48 (2:2).
"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Матип, Ловрен (Клаван, 46), Милнер, Хендерсон, Лаллана, Вайналдум, Мане, Ориги, Роберту Фирмину.
"Вест Хэм": Рэндолф, Нордтвейт, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Антонио, Айю (Кэрролл, 63), Обианг, Нобл, Ланцини (Фернандес, 78), Пайет.
Предупреждения: Роберту Фирмину, 53. Мане, 76.
Судья: Клаттенбург.
11 декабря. Ливерпуль. Стадион Anfield Road.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
shpasic
хахаха, Клопп опять в лужу сел) а уж по время боксинг-дэй их просто отмутузят всякие бей-беги команды.
21:28