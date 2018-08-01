"Ливерпуль" после покупки Алиссона намерен расстаться с Кариусом и Миньоле

Как утверждает The Telegraph, "Ливерпуль" в летнее трансферное окно хочет продать вратарей Лориса Кариуса и Симона Миньоле. Ранее клуб приобрел у "Ромы" Алиссона за рекордные для голкиперов 62,5 миллиона евро.

Отмечается, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в предстоящем сезоне в качестве второго номера на позиции вратаря будет делать ставку на молодых Камиля Грабару и Каоймина Келлехера.

По информации источника, Кариус может перейти "Байер", который в летнее трансферное продал Бернда Лено в "Арсенал".