"Ливерпуль" подтвердил, что не будет продавать Коутинью летом

"Ливерпуль" на своем официальном сайте разместил заявление о будущем полузащитника команды Филиппе Коутинью, активный интерес к которому проявляла "Барселона". Каталонский клуб рассчитывал подписать контракт с 25-летним бразильцем, который должен был заменить ушедшего в "ПСЖ" за 222 миллиона евро Неймара.

- Окончательная позиция клуба заключается в том, что мы не станем рассматривать предложения по Филиппе, - говорится в заявлении "Ливерпуля". - Он останется игроком команды после закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, Коутинью выступает за мерсисайдцев с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече.