"Ливерпуль" подписал Окслейд-Чемберлена

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен подписал контракт с "Ливерпулем", информирует клубная пресс-служба. Ранее в СМИ сообщалось, что лондонцы заработают на продаже 24-летнего игрока 35 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы, а соглашение хавбека с "красными" будет рассчитан на 6 лет.

Напомним, в прошлом сезоне Окслейд-Чемберлен провел во всех турнирах на клубном уровне 45 матчей, забив шесть голов и сделав восемь результативных передач.

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