"Ливерпуль" поборется с "Эвертоном" за вратаря "Зари" Лунина

Вратарь "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает zbirna.com. По информации издания, на 19-летнего голкипера также претендуют "Эвертон", "Наполи" и "Интер".
Источник утверждает, что перед финалом Лиги чемпионов против "Реала", который состоялся 26 мая в Киеве, представители "Ливерпуля" встретились с генеральным директором "Зари" Сергеем Рафаиловым.
- Действительно, мы встречались с представителями двух английских клубов, но я не хотел бы пока афишировать их названия, – сказал Рафаилов. – "Наполи" и "Интер"? Да, с их стороны тоже есть интерес, причем дальше всех в переговорах на данный момент продвинулись неаполитанцы.
Напомним, "Ливерпуль" рассматривает возможность усиления вратарской линии - основной голкипер "красных" Лорис Кариус в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) допустил грубые ошибки в эпизодах с двумя пропущенными мячами.
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http://zbirna.com/2018/05/27/liverpul-vklyuchilsya-v-borbu-za-lunina-peregovory-uzhe-sostoyalis/
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Kharyok1
Какой Лунин? У него нет нужного количества игр за сборную. Он не получит разрешение на работу. Так что только в аренду. И ждать пока он Пятова вытеснит из сборной.
08:49