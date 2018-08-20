"Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас", Алиссон сыграл второй матч подряд на ноль

"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 2-го тура чемпионата Англии - 2:0. В первом туре "красные" разгромили другой лондонский клуб "Вест Хэм" - 4:0. В обоих встречах на ноль отыграл новичок команды вратарь сборной Бразилии Алиссон.

"Ливерпуль" - один из шести клубов премьер-лиги, одержавший победы в двух стартовых матчах сезона.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

2-й тур

"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:1)

Голы: Милнер, 45 - с пенальти (0:1). Мане, 90 (0:2).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Майер, 83), Ван-Биссака, Макартур, Миливоевич, Бентеке (Серлот, 70), Таунсенд (Уорд, 79), Заа.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Александр-Арнолд, Милнер (Хендерсон, 67), Вайналдум, Кейта (Лаллана, 87), Роберту Фирмину (Старридж, 90+4), Салах, Мане.

Предупреждения: ван Анхолт, 42. Александр-Арнолд, 53.

Удаление: Ван-Биссака, 75.

Судья: Оливер.

20 августа. Лондон. Стадион "Selhurst Park".