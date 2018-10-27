"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вышел на первое место в чемпионате Англии

"Ливерпуль" победил "Кардифф" в матче 10-го тура чемпионата Англии (4:1). Голами в составе "красных" отметились нападающие Мохамед Салах, Садио Мане (дубль) и хавбек Джердан Шачири.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
"Ливерпуль" - "Кардифф Сити" - 4:1 (1:0)
Голы: Салах, 10 (1:0). Мане, 66 (2:0). Патерсон, 77 (2:1). Шачири, 84 (3:1). Мане, 87 (4:1).
"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Морено, Александр-Арнолд, Вайналдум, Лаллана (Шачири, 61), Фабинью, Роберту Фирмину (Милнер, 71), Салах, Мане.
"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Дамур, 73), Камараса, Патерсон, Рид (Зохоре, 83), Хойлетт, Мерфи (Харрис, 74).
Судья: Аттуэлл.
27 октября. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
"Саутгемптон" и "Ньюкасл" сыграли вничью (0:0).
"Саутгемптон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 0:0
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу (Уорд-Проуз, 79), Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 63), Ингс, Эль-Юнусси (Лонг, 78).
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме (Ки Сон Ен, 76), Ритчи, Шелви, Кенеди, Перес (Рондон, 69), Муто (Атсу, 80).
Предупреждение: Атсу, 90+2.
Судья: Кавана.
27 октября. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".
"Фулхэм" в меньшинстве разгромно проиграл "Борнмуту" (0:3). Дублем отметился нападающий Каллум Уилсон.
"Фулхэм" - "Борнмут" - 0:3 (0:1)
Голы: Уилсон, 14 - с пенальти (0:1). Брукс, 72 (0:2). Уилсон, 85 (0:3).
"Фулхэм": С.Рико, Одуа, Рим, Ле Маршан (Кэрни, 60), Фосу-Менса, Макдональд, Сери (Замбо, 80), Сессеньон, Шюррле, Митрович, Камара.
"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук (Гослинг, 80), Брукс (Станислас, 86), Фрэйзер (Дефо, 89), Уилсон.
Предупреждения: Камара, 17. Макдональд, 51. С.Кук, 74. Митрович, 88.
Удаление: Макдональд, 73.
Судья: Марринер.
27 октября. Лондон. Стадион "Craven Cottage".
"Уотфорд" разгромил "Хаддерсфилд" (3:0).
"Уотфорд" - "Хаддерсфилд" - 3:0 (2:0)
Голы: Перейра, 10 (1:0). Деулофеу, 19 (2:0). Саксесс, 80 (3:0).
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт (Кабаселе, 85), Кико Фемения, Масина, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз, Деулофеу (Сема, 65), Саксесс (Грэй, 83).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Дурм, Шиндлер, Хогг, Муй, Притчард, Биллинг (Бакуна, 78), Депуатр (Мунье, 63), Мбенза (Собхи, 63).
Предупреждения: Биллинг, 34. Масина, 67. Муй, 86.
Судья: Дин.
27 октября. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".
"Брайтон" с минимальным счетом победил "Вулверхэмптон" (1:0). Единсвтенный гол забил форвард Гленн Маррей.
"Брайтон & Хоув" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 1:0 (0:0)
Гол: Маррей, 48.
"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Каяль, Стивенс, Марч (Биссума, 71), Маррей, Джаханбахш, Искиэрдо (Кноккарт, 81).
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Бонатини, 85), Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Иван Кавалейру, 61), Траоре (Жота, 61), Элдер Кошта.
Предупреждения: Каяль, 53. Данк, 77. Кноккарт, 90.
Судья: Тэйлор.
27 октября. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".
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